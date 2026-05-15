Eleuterio López informa sobre alta participación ciudadana en Coahuila

La aplicación de seguridad Coahuila Centro mantiene una alta participación ciudadana, al registrar entre 100 y 125 reportes cada fin de semana, informó Eleuterio López.

El regidor de Seguridad Pública destacó que el uso de esta herramienta ha ido en aumento, lo que refleja una mayor confianza de la población en las autoridades. "Hemos venido incrementando el número de reportes y eso también hace que se incremente el número de ciudadanos que participan en esta aplicación", señaló.

Precisó que las incidencias más frecuentes corresponden a reportes por ruido excesivo en reuniones vecinales, principalmente durante los fines de semana. Estas situaciones se concentran en sectores del sur y oriente de la ciudad, donde, dijo, se atienden todos los casos sin necesidad de recurrir a sanciones.

En este sentido, subrayó que la estrategia se basa en la concientización y el diálogo, siguiendo la directriz de la actual administración municipal que encabeza Carlos Villarreal, quien ha apostado por la resolución pacífica de conflictos.

Asimismo, López resaltó que los tiempos de respuesta de los cuerpos de seguridad oscilan entre los cinco y ocho minutos, lo que permite una atención oportuna a los reportes ciudadanos.

Finalmente, afirmó que la aplicación se ha consolidado como una herramienta clave al integrar tecnología e inteligencia para fortalecer la seguridad pública, al tiempo que fomenta la participación ciudadana y contribuye a mantener una corporación más eficiente.