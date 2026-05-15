Sergio Sisbeles advierte sobre el ingreso de criminales a Coahuila

La paz y tranquilidad que se vive en Coahuila lo han convertido en un estado atractivo para células criminales que buscan ingresar a la entidad, informó Sergio Sisbeles Alvarado, subsecretario de Gobierno en la región Centro.

Detalló que existen intentos por parte de grupos delictivos de entrar al territorio estatal; sin embargo, advirtió que estos se enfrentarán a una respuesta firme por parte de las instituciones de seguridad. "Todo grupo delictivo, todo criminal que desee entrar a este territorio, se va a topar con pared y con el poder institucional del Estado", enfatizó.

Aunque evitó precisar el número de cateos realizados en la Región Centro durante 2026 por razones de secrecía en las investigaciones, aseguró que estos operativos continúan de manera permanente, no solo en esta zona, sino en todo el estado, con el objetivo de mantener a Coahuila entre las entidades más seguras del país.

Sisbeles Alvarado subrayó que los resultados en materia de seguridad son producto de la coordinación entre los tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal.

Destacó además el respaldo de las fuerzas federales y la presencia del Ejército Mexicano en la entidad, donde operan más de 20 cuarteles.

Asimismo, resaltó la inversión superior a los 5 mil millones de pesos destinada al fortalecimiento de la seguridad pública, la cual se enfoca en acciones de fuerza, inteligencia y prevención, especialmente dirigidas a sectores vulnerables como jóvenes, mujeres y niños.

El funcionario explicó que la situación de inseguridad en estados vecinos incrementa el interés de grupos criminales por ingresar a Coahuila, lo que obliga a las autoridades a mantenerse en alerta permanente. "Estamos siempre en atención; la tranquilidad del estado lo vuelve atractivo para quienes buscan delinquir, pero aquí hay un blindaje firme", concluyó.