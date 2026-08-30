Navajazo deja grave a joven

Un joven resultó gravemente herido tras ser atacado con una navaja en una plaza, donde quedó tendido y posteriormente fue trasladado de emergencia a un hospital privado.

Durante la agresión, uno de los individuos utilizó una navaja para lesionarlo en el abdomen, provocándole una herida que comenzó a sangrar abundantemente.

Debido a la gravedad de la lesión, en determinado momento se reportó que el joven se encontraba inconsciente, por lo que se solicitó con urgencia la presencia de paramédicos.

El reporte fue canalizado al sistema de atención de emergencias, lo que generó la movilización de personal de auxilio hasta la plaza, donde los paramédicos brindaron atención al lesionado y determinaron la gravedad de la herida.

Posteriormente, el joven fue trasladado de inmediato a un hospital privado para recibir atención médica. Su estado de salud fue reportado como delicado.

Acciones de la autoridad

Elementos de la Policía Municipal y de la Fiscalía General del Estado acudieron al lugar para tomar conocimiento de la agresión, iniciar las primeras investigaciones y tratar de ubicar a los responsables.

Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas relacionadas con el ataque.

Detalles confirmados

Las autoridades correspondientes continuarán con las investigaciones para esclarecer los hechos y establecer el móvil de la agresión.