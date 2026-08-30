Edgar Puentes anuncia rehabilitación de instalaciones deportivas en Saltillo

El Municipio ha rehabilitado 20 instalaciones desde 2025 y planea cuatro más.

El Municipio contempla rehabilitar al menos cuatro instalaciones deportivas más durante lo que resta de 2026, informó Edgar Puentes, titular del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte.

Puentes señaló que recientemente se entregó la vigésima instalación rehabilitada desde el inicio de la actual administración, entre las acciones realizadas durante 2025 y lo que va de 2026.

Edgar Puentes destaca la importancia del cuidado de las instalaciones deportivas.

Explicó que la definición de los espacios a intervenir es resultado de un trabajo transversal encabezado por el Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN), con la ejecución de Obras Públicas y la participación del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, así como la opinión de los deportistas.

El objetivo, indicó, es concentrar las acciones en instalaciones que generen el mayor beneficio para la población.

De acuerdo con Puentes, más de 200 mil saltillenses se benefician con estos espacios, ubicados a menos de cinco minutos de sus viviendas.

La participación ciudadana es clave para mantener en buen estado las plazas deportivas.

Sobre los daños registrados en las canchas y plazas, el funcionario explicó que se han detectado casos en los que son retirados los aros de los tableros de basquetbol.

También se presentan afectaciones en las mallas ciclónicas, algunas relacionadas con el uso de las instalaciones, además del desgaste propio de la actividad deportiva.

Puentes señaló que, frente a los más de 200 mil usuarios, los casos de daños representan un porcentaje estadísticamente bajo.

Sin embargo, destacó la necesidad de mantener un programa permanente de conservación e hizo un llamado a la ciudadanía para que participe en el cuidado de las instalaciones.

Pidió evitar daños derivados de la acumulación de basura, graffiti o un uso inadecuado de los espacios.

Respecto a las cuatro instalaciones proyectadas para el resto de 2026, aclaró que su ejecución dependerá de los trabajos de Obras Públicas y de los recursos que sean asignados.