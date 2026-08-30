Buscan ampliar red de ciclovías

SALTILLO, COAH.- El Instituto Municipal de Planeación (Implan) buscará acceder a recursos del Banco Mundial, fundaciones y organizaciones internacionales para impulsar proyectos de movilidad alternativa, incluida la ampliación y mantenimiento de la red de ciclovías de Saltillo.

Alberto Salinas de las Fuentes, titular del Implan, informó que a finales de este año se analizarán los datos recopilados mediante BiciApp, con el propósito de identificar patrones de movilidad, áreas de oportunidad y puntos donde sea necesario fortalecer la infraestructura ciclista.

"Recopilar estos datos es fundamental para alcanzar nuevos objetivos y mejorar la calidad de vida de los saltillenses en materia de movilidad, y esto también nos permitirá presentar la aplicación como parte de los requisitos que ofrece el Banco Mundial y otras organizaciones para poder acceder a recursos a fondo perdido", precisó.

El Implan ya identifica el bulevar V. Carranza y el sector poniente de la ciudad como zonas con alta movilidad ciclista, principalmente por traslados relacionados con actividades laborales.

Salinas de las Fuentes señaló que BiciApp también busca integrar el uso de la bicicleta con la red de transporte público, incluidas las rutas gratuitas y alimentadoras.

Los datos obtenidos servirán para planear nuevas ciclovías y mejorar las existentes, además de respaldar las gestiones para obtener recursos destinados a proyectos de movilidad sustentable.