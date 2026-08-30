Multa Municipio 2 bares excedían nivel de ruido

SALTILLO, COAHUILA.- El Gobierno Municipal de Saltillo impuso dos multas por exceder el nivel de sonido permitido durante un operativo realizado la noche del sábado en bares y restaurantes del Distrito Centro.

Por instrucciones del alcalde Javier Díaz González, el dispositivo tuvo como objetivo mantener el orden y verificar el cumplimiento de la normatividad vigente en materia de ruido y Protección Civil.

Acciones de la autoridad

En el operativo participaron elementos de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como personal de Protección Civil y Bomberos, Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Proximidad, Grupo de Reacción Sureste, Agrupamiento K9, Desarrollo Urbano y Alcoholes.

Durante las inspecciones a diversos establecimientos también se emitió una notificación para la realización de un estudio ambiental.

Detalles confirmados

El operativo, encabezado por el director del Distrito Centro, Roberto Rojas Oyervides, inició a las 23:00 horas y se desarrolló en orden y con respeto a los establecimientos.

Estas acciones forman parte de los operativos que el Gobierno Municipal realiza en diferentes sectores de Saltillo, principalmente en sitios de diversión nocturna y puntos de mayor concentración de personas.

De acuerdo con la instrucción del alcalde Javier Díaz González, los operativos continuarán de manera permanente para mantener el orden y brindar condiciones de seguridad a quienes acuden a estos establecimientos.