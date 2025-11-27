Esra Cavazos informa sobre apoyos sociales en Monclova

Mejora Coahuila cerrará el 2025, con un total de 40 mil beneficiarios tan solo en el municipio de Monclova, informó su coordinadora, Esra Cavazos.

Detalló que esta semana concluyó la entrega del programa alimentario, mientras que continúa la recepción de expedientes para el análisis y nuevos apoyos que se integrarán el próximo año.

Además, personal de Mejora acudió este viernes y sábado a dos empresas de la región que solicitaron el programa de materiales a bajo costo, que incluye pintura al 50 %, impermeabilizante y cemento, oferta que se mantendrá vigente hasta el 15 de diciembre.

A estas actividades se suman las brigadas comunitarias en las que Mejora participa cada fin de semana, así como su colaboración en la administración del alcalde Carlos Villarreal.

En coordinación con el estado, también se realiza una evaluación del avance en la entrega de la Tarjeta de la Salud, canalizando a quienes aún no la han recibido. Cavazos señaló que las tarjetas ya las tienen y serán entregadas el día 15 de diciembre.

Asimismo, se prevé la entrega de aparatos ortopédicos, como sillas de ruedas y bastones, además de la recepción de expedientes para la construcción de cuartos, con el objetivo de beneficiar a más familias en 2026.

En materia de escrituración, Mejora Coahuila trabaja con los sectores 21 de Marzo, Estancias, 23 de Abril y Óscar Flores Tapia, para que el próximo año se realicen los trámites correspondientes y se entreguen escrituras a bajo costo, brindando certeza jurídica a los habitantes.

Cavazos informó que en lo que va del año, el programa alimentario ha beneficiado a 38 mil personas; más de 277 ciudadanos recibieron la Tarjeta de la Salud; y alrededor de 4,700 realizaron gestiones en los cinco puntos de atención de Mejora Coahuila, donde se ofrece apoyo en becas, medicamentos gratuitos y canalización laboral.