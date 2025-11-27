Carlos Villarreal Pérez busca nuevas inversiones en Monclova con inversionistas coreanos

En el marco del Segundo Informe del gobernador Manolo Jiménez Salinas, el alcalde de Monclova, Carlos Villarreal Pérez y el secretario de Desarrollo Económico, Luis Olivares, sostuvieron una reunión con inversionistas de origen coreano para seguir impulsando Monclova y la región Centro-Desierto al desarrollo económico.

El alcalde destacó que este acercamiento forma parte del impulso permanente para consolidar nuevas inversiones, con el objetivo de fortalecer el desarrollo económico y mejorar la calidad de vida de las familias. Explicó que la reunión representó un seguimiento a los proyectos de atracción de nuevas empresas que se han gestionado para la región. Señaló que, tras el informe del gobernador, se revisaron avances de corporativos que proyectan ampliaciones importantes. "Lo esencial es lograr que estas empresas decidan quedarse en Coahuila; una vez que eso ocurre, debemos generar las condiciones para que se instalen en Monclova. De esta manera llega inversión directa y una derrama económica que se traducirá en más empleos para nuestra ciudad", afirmó.

El alcalde añadió que varios proyectos avanzan de manera paralela, incluidos aquellos derivados de ampliaciones previamente anunciadas. Recordó que cuando una empresa de gran escala se instala, suele llegar acompañada de compañías satélite, proceso que el municipio y el estado están por concretar. Villarreal adelantó que a principios de diciembre se darán a conocer nuevos anuncios, sumados a los realizados hace dos meses, así como los previstos para el primer trimestre de 2026. De acuerdo con las proyecciones, la inversión contemplada supera los 200 millones de dólares, con la meta de generar cerca de 5 mil empleos. "Es fundamental seguir tocando puertas y fortalecer la hospitalidad industrial de la iniciativa privada en la región. Esto es un ganar-ganar para todos", expresó el alcalde.