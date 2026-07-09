Óscar Daniel Cantú, herrero discapacitado, pierde su techo en Frontera

FRONTERA, COAH.– Lo que comenzó como una fuerte lluvia acompañada de intensas ráfagas de viento terminó en una doble tragedia para Óscar Daniel Cantú, de 58 años, quien perdió el techo de lámina de su vivienda y, posteriormente, fue víctima de un robo.

El afectado, quien vive solo en un domicilio ubicado en la calle Veracruz de la colonia Occidental y padece una discapacidad que le dificulta caminar debido a una lesión en la columna, se encontraba en la casa de su hermana, Laura Cantú Pedroza, en Monclova, cuando ocurrió el incidente.

Al regresar, ambos encontraron la vivienda destechada, con los muebles completamente mojados y parte de sus pertenencias dañadas.

Entre las pérdidas se encuentran un colchón, un sillón, una mesa, una silla y un ropero, además de los daños ocasionados por el agua al interior del inmueble.

Sin embargo, la situación se agravó al descubrir que personas desconocidas aprovecharon que la vivienda había quedado expuesta para ingresar y llevarse las herramientas con las que Óscar Daniel obtenía ingresos como herrero.

Los delincuentes robaron una máquina de soldar, un taladro, un pulidor y una bobina, equipo indispensable para realizar los trabajos ocasionales con los que se sostiene económicamente.

“Sí, pues ahí a la ciudadanía, a la comunidad y al Gobierno les pido apoyo”, expresó el afectado, quien aseguró que en más de 40 años de vivir en ese domicilio nunca había enfrentado una situación similar.

Su hermana, Laura Cantú Pedroza, pidió la intervención de las autoridades y el respaldo de la población para ayudar a reconstruir el techo de la vivienda y recuperar las herramientas que le permitan volver a trabajar.

La familia señaló que, debido a su condición física, Óscar Daniel enfrenta mayores dificultades para recuperarse de las pérdidas, por lo que cualquier apoyo será de gran ayuda.