Auditoría revela irregularidades por 29 millones en Múzquiz

MÚZQUIZ, COAH.– Las auditorías practicadas por la Auditoría Superior del Estado (ASE) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectaron presuntas irregularidades por 29 millones 613 mil 155 pesos en el manejo de recursos públicos del Ayuntamiento de Múzquiz durante la administración de la exalcaldesa Tania N, correspondiente al periodo 2022-2024.

De acuerdo con los informes de fiscalización, las observaciones aún no solventadas están relacionadas con gastos sin comprobar, incumplimientos en la normatividad de adquisiciones, deficiencias en los controles internos y diversas inconsistencias administrativas detectadas durante las revisiones de las cuentas públicas.

Tan sólo en el ejercicio fiscal 2024, la Auditoría Superior del Estado reportó observaciones por 23 millones 69 mil 268 pesos, de los cuales 2 millones 95 mil 688 pesos corresponden a presuntos incumplimientos a la Ley de Adquisiciones del Estado, mientras que 20 millones 973 mil 580 pesos derivan de 38 observaciones relacionadas con documentación insuficiente para justificar gastos, incumplimiento de disposiciones legales y deficiencias en el control interno.

Los informes también señalan que durante 2023 se detectaron observaciones por 3 millones 673 mil 504 pesos, mientras que en 2022 las anomalías ascendieron a 1 millón 406 mil 463 pesos, vinculadas principalmente con pagos no justificados, inconsistencias en registros contables y otras irregularidades administrativas.

Por su parte, la Auditoría Superior de la Federación determinó un probable daño a la Hacienda Pública por 1 millón 463 mil 920 pesos correspondiente a la revisión del ejercicio 2023.

Entre las observaciones federales destacan recursos cuya comprobación no fue acreditada para gastos relacionados con el segundo informe de gobierno, servicios para una posada de trabajadores, la adquisición de un camión recolector y contratos de asesoría jurídica.

Asimismo, la ASF señaló un presunto fraccionamiento de operaciones, práctica mediante la cual contratos son divididos para evitar procesos de licitación pública y permitir adjudicaciones directas.

Hasta el cierre de la publicación original, la actual administración municipal no había informado públicamente si dichas observaciones fueron solventadas ante las instancias fiscalizadoras.

Estas observaciones se suman al proceso legal que enfrenta la exalcaldesa Tania N, quien fue detenida recientemente por autoridades estatales por una investigación relacionada con el presunto delito de peculado. Además, anteriormente fue vinculada a proceso por su probable responsabilidad en el delito de ejercicio abusivo de funciones.

La exedil también ha sido objeto de investigaciones periodísticas relacionadas con contratos millonarios otorgados por la Comisión Federal de Electricidad a empresas vinculadas con integrantes de su familia, aunque dichos señalamientos corresponden a investigaciones independientes de las auditorías practicadas al Ayuntamiento de Múzquiz.