Saqueo en Cueva Pinta: Sandra Cruz denuncia daño al patrimonio cultural

AZUCENA TENORIO

CUATRO CIÉNEGAS, COAH.– El intento de saqueo registrado en los sitios de arte rupestre Cueva Pinta y Cueva Pinta VI, en la Sierra de Australia, representa la afectación más grave que ha enfrentado el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en 15 años de trabajos de conservación del patrimonio gráfico rupestre en México.

El ataque y su impacto

Así lo afirmó la restauradora y perito Sandra Cruz Flores, responsable del Programa Nacional de Conservación del Patrimonio Gráfico Rupestre del INAH, quien señaló que el ataque constituyó un acto deliberado de destrucción sin precedente para el equipo especializado.

"Es la afectación más severa que hemos visto por un intento de extracción y saqueo. Hemos visto daños muy graves por causas naturales, pero aquí hablamos de un acto intencional. En ese sentido, es el caso más grave al que nos hemos enfrentado como equipo", declaró en entrevista con MILENIO.

El ataque ocurrió durante la segunda quincena de enero de 2025, cuando personas ingresaron al abrigo rocoso y utilizaron taladros y sierras eléctricas para desprender pinturas rupestres, lo que dio origen a una denuncia penal contra quien resulte responsable.

Detalles del saqueo

La especialista explicó que una de las piezas más importantes era la representación de una mano pintada en color blanco, la cual, por las evidencias encontradas, pudo haber sido extraída completa.

Al inspeccionar el sitio, el equipo de restauración localizó cientos de fragmentos de roca esparcidos y lajas desprendidas violentamente.

"Fue encontrar destrozados los sitios. Había una enorme cantidad de fragmentos y las lajas naturales habían sido separadas violentamente. El proceso de conservación tomó varios meses porque primero fue necesario cumplir con todos los procedimientos administrativos y jurídicos para documentar el daño y autorizar la intervención", explicó.

Cruz Flores indicó que los responsables actuaron con conocimiento del sitio, pues buscaron extraer figuras específicas y no dañaron las pinturas al azar.

En la mayoría de los casos fue posible localizar fragmentos que permitieron reconstruir parcialmente los paneles afectados; sin embargo, en el caso de la mano prehistórica no se encontró ningún vestigio.

"El corte es mucho más limpio y profundo. No encontramos ningún fragmento asociado a esa imagen, por lo que nos inclinamos a pensar que esa pieza sí pudo haber sido extraída completa", señaló.

Acciones de conservación

Como parte de los trabajos de conservación, el equipo retiró polvo, suciedad y materiales desprendidos, lo que permitió recuperar la visibilidad de diversas pinturas que permanecían ocultas por el deterioro natural.

La restauradora explicó que estos espacios fueron utilizados por sociedades prehistóricas con fines ceremoniales y rituales, por lo que los trabajos también aportarán información para futuras investigaciones arqueológicas.

Advirtió que la protección de estos sitios debe mantenerse de manera permanente y alertó que el saqueo del patrimonio arqueológico responde a un fenómeno internacional impulsado por el mercado ilegal de bienes culturales.

"En este mundo globalizado, la cuestión económica es un elemento fundamental que está detonando el saqueo. México no está aislado de ese fenómeno; es un problema internacional donde la monetización del patrimonio favorece este tipo de delitos", afirmó.

Finalmente, lamentó que el arte rupestre continúe siendo uno de los patrimonios culturales menos conocidos y valorados del país, situación que incrementa su vulnerabilidad frente a actos de vandalismo y saqueo.