Francia y Marruecos se enfrentan en cuartos de final de la Copa del Mundo 2026

CIUDAD DE MÉXICO.- La fase de eliminación directa de la Copa del Mundo 2026 continúa con sus emociones al límite al definirse uno de los encuentros más atractivos de la ronda de los cuartos de final. La Selección de Francia, una de las grandes potencias futbolísticas del continente europeo, se medirá cara a cara ante la Selección de Marruecos, el conjunto africano que busca consolidarse nuevamente como la gran sorpresa de la competencia internacional en un choque de pronóstico reservado que paralizará a las aficiones del balompié global.

La Selección de Francia como favorita

El combinado francés llega a este trascendental compromiso refrendando su etiqueta de favorito gracias a un despliegue táctico agresivo y a la contundencia de sus principales figuras ofensivas, quienes han sabido sortear con éxito las rigurosas llaves previas del certamen veraniego. Por su parte, la escuadra marroquí apela a su sólida estructura defensiva y al histórico orden colectivo que los ha caracterizado para intentar frenar los embates de los delanteros galos y firmar otra hazaña inolvidable dentro de las vitrinas de la Copa Mundial de la FIFA en tierras norteamericanas.

Transmisiones en vivo disponibles

Para todos los aficionados al deporte en territorio mexicano que deseen seguir cada una de las incidencias de este crucial choque internacional, las transmisiones en vivo estarán completamente disponibles a través de diversas plataformas de comunicación. El partido oficial de cuartos de final se podrá sintonizar en televisión abierta por las señales principales de Azteca 7 y Canal 5, ofreciendo una cobertura completa desde los minutos previos al silbatazo inicial, además de contar con la alternativa de la televisión por cable por medio de la cadena TUDN.

Las plataformas digitales y de streaming autorizadas también ofrecerán el minuto a minuto en tiempo real del encuentro, permitiendo a los seguidores disfrutar de las acciones desde cualquier dispositivo móvil para atestiguar qué escuadra conseguirá el ansiado boleto a las semifinales del torneo.