Alistan colecta por Venezuela

La Diócesis de Saltillo prepara una colecta extraordinaria para apoyar a las personas afectadas por el terremoto ocurrido el pasado 24 de junio en Venezuela, informó el obispo Hilario González García.

El prelado adelantó que durante la reunión de vicarios de esta semana se definirá la modalidad de la campaña, que podría consistir en una segunda colecta durante las eucaristías del próximo fin de semana o en destinar un porcentaje de la colecta ordinaria para enviar ayuda a las familias damnificadas.

"Esta semana tenemos reunión de vicarios y entonces vamos a plantear la situación de la ayuda a Venezuela. Lo más probable es que el próximo fin de semana invitemos a alguna colecta, ya sea segunda colecta o un porcentaje de la colecta del próximo fin de semana. Yo creo que el miércoles ya les daremos la noticia", señaló.

El obispo Hilario González destaca la importancia de la ayuda a los damnificados por el terremoto.

Hilario González recordó que la Conferencia del Episcopado Mexicano convocó a todas las diócesis del país a unirse en oración por las víctimas del desastre natural y a promover acciones solidarias para contribuir a la recuperación de las comunidades afectadas.

"La carta de los obispos de México nos invita a todos a poner en oración a quienes han muerto, a los heridos y a poner en manos de Dios a todo el país de Venezuela para que pueda reconstruirse, restaurar sus funciones básicas y que puedan tener paz", expresó.

Cáritas canalizará los recursos para garantizar que la ayuda llegue a las zonas afectadas.

Explicó que los recursos económicos serán canalizados mediante Cáritas Internacional y Cáritas Mexicana, con el propósito de garantizar que la ayuda llegue a las zonas afectadas.

Asimismo, exhortó a los fieles a reservar parte de sus recursos para participar en la colecta.

"Por pronto, pues ahorren esta semana, no se gasten todo en el FutFest, no se gasten todo en el Mundial o en la botana; guarden un poquito para nuestros hermanos de Venezuela para el próximo fin de semana", dijo.