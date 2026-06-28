Fallece Gabriel López Sánchez tras accidente en la colonia Guerrero

Entre lágrimas, abrazos y recuerdos, familiares y amigos dieron el último adiós a Gabriel "Gabo" López Sánchez, el joven de 21 años que falleció tras permanecer tres días hospitalizado por las graves lesiones que sufrió en un accidente entre la motocicleta en la que viajaba y un taxi.

Más allá del trágico accidente, quienes convivieron con él prefieren recordarlo por la persona que fue: un amigo leal, trabajador y siempre dispuesto a tender la mano a quien lo necesitara.

"Para mí era un hermano", expresó Héctor Manuel Velázquez, quien lo conoció hace casi cinco años y aseguró que con el paso del tiempo construyeron una amistad basada en la confianza y la sinceridad.

"Siempre nos decíamos las cosas de frente. Cuando uno estaba mal, el otro lo hacía saber. Nos aconsejábamos y siempre estuvimos el uno para el otro. Me presentó a su familia y yo le presenté a la mía. Lo llegué a considerar como un hermano", relató conmovido.

Recordó que ambos trabajaban juntos en distintos oficios cuando surgía la oportunidad.

"Yo tengo un taller eléctrico y cuando salía trabajo le hablaba: ´Güey, vamos a trabajar´. Él siempre decía que sí. A la hora que lo necesitara, ahí estaba. Si yo tenía un problema, él sabía escucharme", comentó.

Con la voz entrecortada, confesó que en los últimos días habían dejado de hablar por una diferencia personal, situación de la que hoy se arrepiente.

"Lo que más me duele es no haber tenido la iniciativa de arreglar ese problema. Ahora que lo veo ahí, me arrepiento muchísimo. Nunca imaginé que ya no habría oportunidad", expresó.

Otro de sus amigos, Héctor López, recordó que conocía a Gabriel desde la infancia, cuando ambos crecieron en la misma colonia.

"Siempre fue muy buena persona. Nunca lo vimos metido en problemas. Era muy trabajador, alegre y le gustaba convivir con su familia y con sus amigos", dijo.

Añadió que "Gabo" siempre encontraba tiempo para ayudar en cualquier trabajo y jamás se negaba cuando alguno de sus amigos necesitaba apoyo.

Gabriel López Sánchez falleció este sábado como consecuencia del traumatismo craneoencefálico que sufrió en el accidente registrado el pasado miércoles en el cruce de la avenida Sur y calle 27, en la colonia Guerrero.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, el percance ocurrió cuando un taxi presuntamente no respetó un señalamiento de alto e invadió la trayectoria de la motocicleta en la que viajaba Gabriel junto con un adolescente de 16 años, quien sobrevivió y continúa en recuperación.

Tras el fallecimiento del joven, la Fiscalía General del Estado actualizará la carpeta de investigación para determinar las responsabilidades legales derivadas del caso.

Mientras tanto, para quienes compartieron momentos con él, el recuerdo de "Gabo" permanecerá ligado a su lealtad, su esfuerzo y la amistad que sembró entre quienes hoy lamentan profundamente su partida.