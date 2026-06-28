Piden salvar a Gabriel niegan cirugía en Coahuila

La incertidumbre y la angustia continúan para la familia del pequeño Gabriel Enrique, el recién nacido que requiere una cirugía urgente por una atresia esofágica, luego de que el Hospital General de Zona del IMSS en Acuña informara que no puede intervenirlo y que será necesario buscar un hospital de alta especialidad fuera del estado.

Reina Alejandra Torres Ibarra, madre del bebé, explicó que durante la madrugada llegaron al hospital del IMSS en Acuña con la esperanza de que su hijo fuera operado; sin embargo, al ser valorados por la cirujana pediatra recibieron la noticia de que el procedimiento no podía realizarse en esa unidad. "Nos dijo que ya había respondido el correo a Monclova informando que no podía aceptar al bebé porque esa cirugía no la puede hacer un solo cirujano pediatra; se requiere un equipo especializado", relató.

La madre señaló que ahora las opciones son que el menor sea aceptado en un hospital de Saltillo, Monterrey, Guadalajara o la Ciudad de México, aunque hasta el momento no existe una confirmación sobre su traslado. Mientras no haya un hospital que lo reciba, Gabriel permanece en espera de ser referido, situación que mantiene en incertidumbre a la familia. "Ya no queremos que lo regresen a Monclova porque ahí absolutamente no le van a hacer nada. Lo único que necesita es la cirugía", expresó.

Reina Alejandra comentó que incluso lograron comunicarse con un hospital de la Ciudad de México, donde les informaron que el procedimiento sí podría realizarse, aunque primero debe concretarse el proceso de referencia médica. Pese a la gravedad del diagnóstico, aseguró que su hijo permanece estable. "El niño viene despierto, llora, mueve sus bracitos y está respirando por sí solo. No trae ventilador ni oxígeno; únicamente necesita la cirugía", explicó.

Finalmente, hizo un llamado a las autoridades de salud para agilizar el traslado de Gabriel a un hospital donde cuenten con el equipo médico necesario, pues cada hora de espera representa una preocupación más para la familia.