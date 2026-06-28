Fracasa intento de récord Guinness

SALTILLO, COAH.- El intento oficial por establecer un nuevo Récord Guinness de la mayor cantidad de pases de fútbol de manera consecutiva fracasó luego de que los participantes no lograran completar la secuencia requerida en ninguna de las tres oportunidades permitidas por el juez oficial de Guinness World Records.

Cientos de voluntarios se congregaron desde las primeras horas del día sobre el bulevar Venustiano Carranza para participar en el desafío, organizado como parte de la estrategia estatal "Vive Libre Sin Drogas 2026", cuyo objetivo es fomentar el deporte, la convivencia familiar y la prevención de adicciones.

La prueba consistió en mantener una cadena continua de pases de aproximadamente 11 metros entre cada participante a lo largo de un recorrido cercano a los 5.5 kilómetros, con la finalidad de superar la marca vigente de 596 pases consecutivos.

Cada intento fue supervisado conforme a los lineamientos establecidos por Guinness World Records para garantizar la validez del proceso. Sin embargo, la secuencia de pases se interrumpió en las tres oportunidades reglamentarias, por lo que el juez determinó que el intento no cumplía con los requisitos para establecer una nueva marca mundial.

Aunque el objetivo no se alcanzó, los organizadores reconocieron el esfuerzo de los voluntarios que participaron en la actividad y señalaron que este tipo de eventos fortalece la cultura deportiva, la participación ciudadana y el sentido de comunidad en Coahuila.