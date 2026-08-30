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Coahuila

Hombre pierde ambos pies tras ser arrollado por un tren en Saltillo

Paramédicos de la Cruz Roja llegaron rápidamente al lugar y trasladaron al herido al Hospital General de Saltillo.

Por Marco Juarez - 30 agosto, 2026 - 08:20 p.m.
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      Un hombre, presuntamente de origen extranjero, sufrió la amputación de ambos pies luego de ser arrollado por un tren durante la madrugada de este domingo, en la colonia 5 de Mayo.

      El accidente ocurrió a un costado de la prolongación Emilio Carranza, donde, de acuerdo con los primeros reportes, el hombre se habría quedado dormido sobre las vías del ferrocarril.

      Al pasar el tren, sus extremidades inferiores quedaron bajo las ruedas, lo que provocó la amputación de ambos pies.

      Detalles confirmados

      Testigos solicitaron auxilio al número de emergencias 911. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio y trasladaron al lesionado de urgencia al Hospital General de Saltillo.

      Su estado de salud fue reportado como reservado.

      Acciones de la autoridad

      Elementos de la Policía Municipal y de la Policía Estatal acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y abanderar la zona.

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