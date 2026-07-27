Era la tercera vez que intentaba atentar contra su vida

Un hombre que presuntamente ha intentado quitarse la vida en al menos tres ocasiones volvió a movilizar a los cuerpos de emergencia durante el fin de semana, luego de subir al tercer piso de un edificio y amenazar con lanzarse.

De acuerdo con el director de Protección Civil de Frontera, Abraham Palacios, no es la primera vez que la corporación atiende un reporte relacionado con esta persona, quien incluso anteriormente intentó suicidarse mientras permanecía en las celdas de Seguridad Pública.

Tras varios minutos de diálogo, los rescatistas lograron convencer al hombre de desistir de su intención, por lo que descendió del inmueble sin presentar lesiones.

Palacios señaló que, debido a que se trata de un caso recurrente, el seguimiento corresponde al sistema DIF, instancia que cuenta con personal de psicología para brindar atención especializada, además del apoyo que pueda recibir por parte de su familia, especialmente si existen problemas de adicción.

El funcionario explicó que cada intervención es distinta, ya que en algunos casos las personas se encuentran bajo los efectos de sustancias, lo que dificulta establecer comunicación y negociar para ponerlas a salvo.

Finalmente, destacó que el personal de Protección Civil recibe capacitación constante para atender este tipo de emergencias, incluyendo rescate en alturas, manejo de crisis y técnicas de intervención con enfoque psicológico, lo que ha permitido resolver con éxito diversos casos registrados en el municipio.