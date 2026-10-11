Investigan muerte de niño en la colonia Lucio Blanco

SALTILLO, COAH.- Un menor de 12 años fue localizado sin vida en una vivienda de la colonia Lucio Blanco, durante la tarde de este domingo, lo que provocó la movilización de cuerpos de emergencia y autoridades ministeriales.

El reporte se recibió alrededor de las 13:15 horas, luego de que un familiar encontró al niño suspendido con una soga. Sus familiares intentaron auxiliarlo antes de la llegada de los servicios de emergencia.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al domicilio y confirmaron que el menor ya no contaba con signos vitales, por lo que se dio aviso a las autoridades correspondientes.

Elementos de la Policía Municipal resguardaron el lugar, mientras personal de la Unidad de Servicios Periciales recabó indicios y realizó las diligencias de campo. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense.

La investigación quedó a cargo de elementos de la Dirección General de Investigaciones Especializadas, quienes realizan las indagatorias para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer más detalles sobre el caso.