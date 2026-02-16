Compañeros despiden a Ricardo Ramos, taxista de Frontera, con cariño

FRONTERA, COAHUILA.- Con muestras de afecto y compañerismo, operadores de la base Taxímetros Frontera despidieron a Ricardo Ramos Espinoza, taxista ampliamente conocido en el gremio, quien falleció a consecuencia de un paro cardiaco.

Fue alrededor de las 10:00 de la mañana cuando el féretro arribó a la Capilla del Verbo Encarnado, ubicada en la colonia Occidental de Frontera, donde familiares, amigos, conocidos y ex compañeros de base se dieron cita para rendirle el último adiós.

Ricardo, mejor conocido como "El Diablo" en el ámbito del béisbol local, fue recordado como un hombre servicial, amable y siempre dispuesto a apoyar a sus compañeros. Quienes compartieron años de trabajo con él destacaron su responsabilidad al volante y su trato respetuoso con los pasajeros.

"Estuvimos laborando muchos años, más de diez. Aunque él empezó antes que yo en esto, siempre fue un muy buen compañero, por eso estamos aquí. Ya tenía tiempo que se sentía mal y dijo que se retiraba porque luego le podía pasar algo manejando con pasaje; prefirió pensar en su salud y en la de los demás", expresó Manuel de Jesús Sánchez, visiblemente consternado.

Sus compañeros resaltaron que, pese a los problemas de salud que enfrentaba, siempre mostró compromiso con su trabajo y con la seguridad de quienes abordaban su unidad.

Tras la misa de cuerpo presente, el cortejo fúnebre se dirigió al Panteón Dolores, donde sería sepultado y acompañado por sus seres queridos hasta su última morada.

La partida de Ricardo deja un vacío entre el gremio de taxistas y en el ámbito deportivo, donde también era apreciado, pero sobre todo en su familia, que hoy enfrenta el dolor de su inesperada ausencia.