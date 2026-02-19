Contactanos
Coahuila

San Buenaventura celebra el Día del Soldado Mexicano con homenaje al Ejército

La regidora de Educación, María Luisa García, presidió la ceremonia en la escuela Ricardo Flores Magón.

Por Staff / La Voz - 19 febrero, 2026 - 05:49 p.m.
San Buenaventura celebra el Día del Soldado Mexicano con homenaje al Ejército
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

¿Por qué esto es relevante?

    ¿Preguntas y respuestas?

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      SAN BUENAVENTURA, COAHUILA.– En el marco de la conmemoración del Día del Soldado Mexicano, se llevó a cabo un emotivo acto cívico en la Escuela Ricardo Flores Magón, donde se rindió homenaje al Ejército Nacional por su valentía, disciplina y servicio a la patria.

      En representación del alcalde Jesús Javier Flores Rodríguez, la regidora de Educación, Profa. María Luisa García Méndez, presidió la ceremonia y dirigió un mensaje a la comunidad escolar, destacando la importancia de reconocer la labor de las fuerzas armadas en la protección y apoyo a la población.

       

      Como parte del programa cívico, la alumna Mia Jacqueline Estrada Galindo dio lectura a una reseña alusiva al Ejército Mexicano, resaltando su historia y compromiso con la nación. Posteriormente, los alumnos de 5º grado presentaron la poesía "El heredero de la Gloria", de autor anónimo, como un tributo al espíritu de servicio y honor que caracteriza a los soldados mexicanos.

      La comunidad escolar entonó con respeto el himno que identifica a los coahuilenses, fortaleciendo el sentido de identidad y pertenencia regional.

      Únete a nuestro canalArtículos Relacionados