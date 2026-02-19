San Buenaventura celebra el Día del Soldado Mexicano con homenaje al Ejército

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA.– En el marco de la conmemoración del Día del Soldado Mexicano, se llevó a cabo un emotivo acto cívico en la Escuela Ricardo Flores Magón, donde se rindió homenaje al Ejército Nacional por su valentía, disciplina y servicio a la patria.

En representación del alcalde Jesús Javier Flores Rodríguez, la regidora de Educación, Profa. María Luisa García Méndez, presidió la ceremonia y dirigió un mensaje a la comunidad escolar, destacando la importancia de reconocer la labor de las fuerzas armadas en la protección y apoyo a la población.

Como parte del programa cívico, la alumna Mia Jacqueline Estrada Galindo dio lectura a una reseña alusiva al Ejército Mexicano, resaltando su historia y compromiso con la nación. Posteriormente, los alumnos de 5º grado presentaron la poesía "El heredero de la Gloria", de autor anónimo, como un tributo al espíritu de servicio y honor que caracteriza a los soldados mexicanos.

La comunidad escolar entonó con respeto el himno que identifica a los coahuilenses, fortaleciendo el sentido de identidad y pertenencia regional.