Melchor Múzquiz: Hospital General realiza jornada de operaciones de cataratas

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Este martes iniciaron las operaciones de cataratas de forma gratuita en el Hospital General "Hugo Héctor Martínez Tijerina", al respecto informó Gabriela Maltos, directora del Sistema DIF Municipal.

Detalles sobre la jornada de operaciones de cataratas

Dijo que los días 2 y 3 de diciembre se llevará a cabo esta jornada donde con anterioridad los beneficiados quedaron inscritos mediante una evaluación médica realizada en el auditorio municipal "Urbano Santos".

Son alrededor de 190 personas beneficiadas, quienes en su momento fueron valorados por especialistas y quienes resultaron aptos para llevar a cabo esta operación.

Beneficiarios de la operación y su evaluación médica

Destacó la directora del Desarrollo Integral de la Familia que, se trata de ciudadanas y ciudadanos de todo el Municipio entre minerales, comunidades rurales y cabecera municipal.

Añadió que la valoración tuvo un costo de mil pesos sin embargo, la operación es completamente gratuita, gracias al apoyo del Gobernador del Estado, ingeniero Manolo Jiménez Salinas, a la señora Liliana Salinas, Presidenta Honoraria del Sistema DIF Estatal y, a la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez que constantemente está buscando apoyos para que lleguen a esta ciudad.

Apoyo del Gobierno y DIF para la salud en la comunidad

Añadió además que este martes 3 de diciembre habrán de realizar la entrega también de becas ADETI y aparatos funcionales en punto de las 10:00 de la mañana en el auditorio, acompañando a la señora Liliana Salinas y, a la edil.