FUTFEST Saltillo 2026: un espacio de convivencia familiar

Saltillo, Coahuila.- El alcalde Javier Díaz González destacó que el FUTFEST Saltillo 2026 se ha consolidado como un espacio de convivencia familiar que reúne a saltillenses y visitantes en torno al deporte, la música y diversas actividades recreativas en el Biblioparque Norte. El Presidente Municipal señaló que la respuesta de la ciudadanía confirma el interés por contar con espacios que promuevan la convivencia y ofrezcan alternativas de entretenimiento para personas de todas las edades. "Nos da mucho gusto ver a las familias disfrutar este espacio. Pensamos en un festival para convivir, pasar un buen rato y ofrecer actividades para todas las edades; eso es lo que hoy se vive en el FUTFEST Saltillo 2026", expresó Javier Díaz González.

Añadió que este tipo de iniciativas fortalecen el tejido social, fomentan la convivencia comunitaria y generan espacios de encuentro para las familias tanto de Saltillo como de otras ciudades que visitan la capital coahuilense. Uno de los principales atractivos del festival ha sido su programación artística, que incluye presentaciones de agrupaciones y artistas como Bronco, Moy Bobadilla, Vagón Chicano y Liberación, además de la jornada denominada Colombianazo, que ha congregado a cientos de asistentes en el escenario principal.

Además de los espectáculos musicales, el FUTFEST ofrece la transmisión de partidos internacionales en pantalla gigante, juegos mecánicos, activaciones interactivas, áreas de videojuegos, espacios gastronómicos y diversas opciones recreativas para todos los integrantes de la familia. El alcalde invitó a la ciudadanía a continuar disfrutando de las actividades programadas durante las próximas semanas, las cuales incluirán encuentros deportivos internacionales, conciertos y eventos recreativos.

Los accesos al festival tienen un costo de recuperación de 65 pesos por persona en taquilla y de 68 pesos mediante la plataforma digital correspondiente. Los boletos también están disponibles en sucursales de JR Sombreros. El FUTFEST Saltillo 2026 permanecerá abierto hasta el próximo 19 de julio con una programación que integra actividades deportivas, culturales y de entretenimiento para toda la familia.