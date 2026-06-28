Policía Ambiental detiene a 17 personas por arrojar basura en Saltillo

Saltillo, Coahuila.- La Policía Ambiental de Saltillo ha detenido a 17 personas en lo que va de 2026 por arrojar basura y escombro en sitios no autorizados, informó la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Las detenciones fueron resultado de los recorridos de prevención y vigilancia realizados por los elementos municipales, así como del monitoreo permanente de las cámaras urbanas del Centro de Control y Comando (C2) y del seguimiento a reportes efectuados por la ciudadanía.

El comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Garza Félix, señaló que el alcalde Javier Díaz González instruyó reforzar las acciones para prevenir este tipo de conductas que afectan el entorno urbano y generan riesgos ambientales. "Por ello, la Comisaría trabaja principalmente a través del área especializada de la Policía Ambiental. Además, se ha dado la indicación al resto de los agrupamientos para que vigilen las zonas y eviten que se tire basura y escombro", expresó.

Por su parte, la titular de la Policía Ambiental, Jéssica Martínez Terrazas, exhortó a la población a denunciar a quienes sean sorprendidos depositando residuos o materiales de construcción en lugares prohibidos. Indicó que los reportes pueden realizarse a través del número 844-414-1114 de la Policía Municipal, mediante el ChatBot de la Comisaría de Seguridad al 844-893-0909 o por medio de los Grupos de Seguridad de WhatsApp.

Las autoridades reiteraron que la participación ciudadana es fundamental para detectar este tipo de infracciones y mantener limpios los espacios públicos de la ciudad.