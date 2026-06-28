INE Coahuila presenta nuevo modelo de Credencial para Votar: mayor seguridad

SALTILLO, COAH.- El Instituto Nacional Electoral (INE) en Coahuila presentó el nuevo modelo de la Credencial para Votar, documento que incorpora elementos tecnológicos y mecanismos de seguridad reforzados para proteger los datos personales de la ciudadanía y fortalecer la confiabilidad de la identificación oficial más utilizada en el país.

El presidente del Consejo Local del INE en Coahuila, Miguel Castillo Morales, informó que el rediseño responde al compromiso permanente del organismo electoral de ofrecer documentos con mayores estándares de seguridad y mayor resistencia frente a intentos de falsificación o alteración.

Durante un encuentro con representantes de los medios de comunicación, funcionarios del instituto dieron a conocer las principales características del nuevo formato, así como el proceso nacional de producción, personalización y distribución de las credenciales a los módulos de atención ciudadana.

Castillo Morales explicó que la actualización forma parte de una estrategia permanente para reforzar la protección de la información personal de las y los ciudadanos y preservar la confianza en este documento, tanto para fines electorales como de identificación oficial.

Añadió que el INE mantiene un proceso continuo de innovación tecnológica para garantizar que la Credencial para Votar conserve los más altos niveles de seguridad, confiabilidad e integridad documental.

Finalmente, reiteró que la incorporación del nuevo modelo reafirma el compromiso del Instituto Nacional Electoral de brindar a la ciudadanía un documento con mayores mecanismos de protección, acorde con los avances tecnológicos y las necesidades actuales en materia de identidad.