Avanza modernización con alumbrado público LED en San Juan de Sabinas

SAN JUAN DE SABINAS COAH.- El alcalde de San Juan de Sabinas, Óscar Ríos Ramírez, destacó que gracias al respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, el trabajo no se detiene en San Juan de Sabinas. Cada acción del gobierno municipal está encaminada a preparar al municipio para una nueva etapa de crecimiento y desarrollo sostenible.

El presidente municipal informó que ya se ha concretado la adquisición e instalación de 1,945 luminarias LED, con lo que se avanza de manera firme en la modernización del sistema de alumbrado público. Este proyecto no solo mejora la imagen urbana y la seguridad de los sectores, sino que además representa un paso importante hacia la eficiencia energética y el uso responsable de los recursos públicos.

Ríos Ramírez también dio a conocer la llegada de más asfalto en frío, material que permitirá dar continuidad a la campaña permanente de bacheo en calles y avenidas de Nueva Rosita y las comunidades del municipio. Con esta acción, se garantiza un mantenimiento constante de la infraestructura vial, brindando a las familias condiciones más seguras y funcionales para su movilidad diaria.

"Con trabajo damos respuesta a la ciudadanía, y los resultados están a la vista de todos. Hoy San Juan de Sabinas se está preparando para el crecimiento, para atraer más inversión y generar más oportunidades para nuestra gente", expresó el alcalde.

Asimismo, subrayó que el trabajo en equipo con el gobernador Manolo Jiménez ha permitido que los proyectos avancen con paso firme y con visión de futuro. "Estamos construyendo un municipio más moderno, ordenado y con mejores servicios, que sienta las bases para seguir siendo un referente de desarrollo en la región carbonífera", agregó.

Finalmente, Óscar Ríos reiteró su compromiso de seguir gestionando más obras y programas que impulsen el bienestar de las familias. "Con resultados y con acciones concretas, estamos demostrando que en San Juan de Sabinas el trabajo no se detiene y que seguimos avanzando hacia un mejor futuro para todos", concluyó.