Asegura IEC seguridad durante las elecciones

SALTILLO, COAHUILA.- A una semana de la jornada electoral para renovar el Congreso local, el Instituto Electoral de Coahuila (IEC) aseguró que existen condiciones de seguridad, organización y transparencia para que la ciudadanía acuda a las urnas el próximo 7 de junio.

Condiciones de seguridad y organización para las elecciones en Coahuila

El consejero presidente provisional del IEC, Óscar Daniel Rodríguez Fuentes, informó que el material electoral ya se encuentra en proceso de entrega a las mesas directivas de casilla y que los preparativos avanzan conforme al calendario establecido, por lo que el organismo se declara listo para la elección.

Destacó que el proceso electoral ha transcurrido con tranquilidad y sin focos rojos identificados hasta el momento. Incluso, señaló que únicamente dos candidaturas han solicitado medidas de protección, una cifra considerablemente menor a la registrada en procesos anteriores, cuando llegaron a contabilizarse 11 solicitudes.

"Hasta ahorita no tenemos ninguna área que nos haga un señalamiento de foco rojo", expresó el funcionario, al señalar que el instituto mantiene comunicación permanente con corporaciones estatales y federales para garantizar condiciones de seguridad durante la jornada.

Interés ciudadano por la supervisión de los comicios en Saltillo

En este sentido, detalló que existe coordinación con la Policía Estatal, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, instancias que participarán en un operativo especial para brindar certeza y tranquilidad a los votantes el día de la elección.

Rodríguez Fuentes también resaltó el interés ciudadano por vigilar el desarrollo de los comicios. Indicó que alrededor de 7 mil personas solicitaron acreditarse como observadores electorales y más de 5 mil ya han obtenido dicha acreditación, por lo que se espera una amplia supervisión ciudadana en las casillas.

"Será una elección bastante observada, con muchos ojos atentos para que todo el mundo sepa que en Coahuila el voto es transparente y se ejerce con seguridad", señaló.

Incidencias y quejas durante el proceso electoral en Coahuila

Respecto a la participación ciudadana, estimó que podría ubicarse alrededor del 40 por ciento, de acuerdo con el comportamiento histórico de elecciones intermedias, aunque hizo un llamado a la población para acudir a votar y fortalecer la vida democrática del estado.

El presidente del organismo recordó además que el próximo 3 de junio concluirán oficialmente las campañas electorales y dará inicio el periodo de veda, etapa en la que las candidaturas deberán suspender toda actividad proselitista para permitir que la ciudadanía reflexione y defina el sentido de su voto.

En cuanto a las incidencias registradas durante el proceso, informó que hasta el momento se han presentado ocho quejas relacionadas con presunta violencia política contra las mujeres en razón de género, además de 53 procedimientos especiales sancionadores, los cuales siguen los cauces legales correspondientes ante las autoridades electorales.