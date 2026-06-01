Escuela en Coahuila fumigada ocho veces por garrapatas y pulgas

Una institución escolar fue fumigada hasta en ocho ocasiones debido a la presencia de pulgas y garrapatas, en un caso considerado inusual, informó Abraham Segundo González, director de Servicios Educativos en la Región Centro.

Lo anterior surge luego de que en redes sociales trascendiera el reporte de una menor a quien presuntamente le fue detectada una garrapata en una oreja, situación que, aclaró el funcionario, no ha sido plenamente verificada.

Explicó que, como medida preventiva, la escuela señalada ha sido atendida de manera constante, incluso con fumigaciones realizadas dos o tres veces en un periodo de 15 días. Sin embargo, precisó que la presencia de estos parásitos no necesariamente se origina dentro de los planteles.

"Las garrapatas llegan porque hay animalitos que buscan alimento y se quedan en los espacios. No todo es en la escuela, también influyen los hogares y el entorno donde los niños juegan, incluso en áreas como el monte", señaló.

El subdirector reconoció que sí existe un riesgo sanitario, especialmente en temporada de lluvias, cuando aumenta la presencia de garrapatas y mosquitos. Por ello, aseguró que se trabaja en coordinación con la Jurisdicción Sanitaria y los municipios para atender estos casos de manera oportuna.

Detalló que, de forma regular, las fumigaciones se realizan entre dos y tres veces al año, dependiendo de la temporada; no obstante, en el caso particular de la escuela afectada, fue necesario intensificar las acciones hasta completar ocho intervenciones debido a condiciones del terreno.

Finalmente, llamó a la población a tomar precauciones también en casa y en los espacios donde los menores realizan actividades al aire libre, a fin de evitar la propagación de estos parásitos.

Acciones contra pulgas y garrapatas

· Una escuela fue fumigada hasta ocho veces por presencia de parásitos.

· En condiciones normales, los planteles reciben entre dos y tres fumigaciones al año.

· Algunas intervenciones se realizaron dos o tres veces en apenas 15 días.

· No se ha confirmado oficialmente el caso de una menor con una garrapata en una oreja.

· Las autoridades señalan que las garrapatas pueden provenir de viviendas, mascotas y áreas abiertas.

· El riesgo aumenta durante la temporada de lluvias.

· Servicios Educativos trabaja en coordinación con la Jurisdicción Sanitaria y los municipios para atender estos casos.