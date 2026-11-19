San Buenaventura, Coah.– El Gobierno municipal de San Buenaventura mantiene vigentes los beneficios del Buen Fin 2026, e invita a la ciudadanía a aprovechar los descuentos especiales en el pago del impuesto predial, disponibles del 17 al 21 de noviembre en Tesorería municipal.

Descuentos en el impuesto predial 2026

Por autorización de la administración municipal que encabeza el alcalde Javier Flores Rodríguez, durante esta semana se ofrece un 35 % de descuento en el pago del impuesto predial correspondiente al ejercicio 2026, así como el 100 % de descuento en recargos de años anteriores, hasta por cinco años, brindando facilidades a las familias para regularizar su situación.

Importancia de regularizar el pago

El tesorero municipal, Carlos Enrique Martínez Rivera, destacó que estos incentivos representan una oportunidad para que los contribuyentes se pongan al corriente con sus obligaciones, aprovechen los descuentos y contribuyan al fortalecimiento de las finanzas municipales.

Asimismo, se mantiene el 50 % de descuento para jubilados y pensionados, como parte de los apoyos permanentes dirigidos a este sector de la población.

Para mayor comodidad de los ciudadanos, la Presidencia municipal cuenta con opciones de pago mediante tarjetas de crédito y débito, facilitando el cumplimiento de este trámite.