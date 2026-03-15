Cuatro Ciénegas celebra el Juego de Estrellas de softbol femenino

Cuatro Ciénegas, Coah.

Una gran jornada deportiva se vivió con la inauguración de la temporada y el tradicional Juego de Estrellas de la Liga de Softbol Femenil, evento que reunió a jugadoras, familias y aficionados para disfrutar de una tarde llena de emoción, talento y espíritu deportivo.

Durante este importante encuentro se contó con la presencia del alcalde Ing. Víctor Manuel Leija Vega y de la presidenta honoraria del DIF Municipal, Leticia Medina, quienes estuvieron acompañados por autoridades municipales, quienes reafirmaron su respaldo a las actividades que fomentan el deporte y fortalecen la convivencia entre la comunidad.

La actividad se realizó a través del Departamento de Deportes y Recreación, en coordinación con la Liga de Softbol Femenil, quienes hicieron posible la inauguración de la temporada y la celebración del tradicional Juego de Estrellas, donde participaron destacadas jugadoras que demostraron su talento, entrega y pasión dentro del diamante.

A lo largo del encuentro, el público disfrutó de un ambiente familiar y de sana competencia, donde cada jugada fue celebrada por los asistentes que acudieron para apoyar a sus equipos y reconocer el esfuerzo de las deportistas.

El alcalde Víctor Manuel Leija Vega destacó que este tipo de actividades no solo promueven la práctica deportiva, sino que también fortalecen los lazos de unión entre la ciudadanía y brindan espacios para que el talento local continúe desarrollándose.

"Estos eventos permiten promover la activación física, la salud y la sana convivencia entre familias y amigos. Nos llena de orgullo ver la participación y el talento de nuestras deportistas, por lo que desde el Gobierno Municipal seguiremos trabajando para impulsar más actividades que fomenten el deporte y el bienestar de nuestra gente", expresó el edil.

Para finalizar, Leija Vega reafirmó el compromiso de seguir promoviendo el deporte como una vía para fortalecer la salud, la convivencia, la disciplina y el desarrollo de niñas, jóvenes y mujeres que encuentran en estas disciplinas una oportunidad para demostrar su dedicación y amor por el juego.