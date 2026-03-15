Sara Pérez Cantú destina 4.5 millones para rehabilitación en Frontera

FRONTERA, COAHUILA.- La alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú informó que se destinarán 4.5 millones de pesos para la rehabilitación del libramiento Carlos Salinas de Gortari. Los trabajos consistirán principalmente en recarpeteo del tramo, con el objetivo de mejorar la vialidad y fortalecer la imagen urbana del municipio.

La edil explicó que actualmente se revisa si la inversión será por parte del Gobierno del Estado, del municipio o de manera conjunta, ya que el proyecto se encuentra en proceso de licitación. Pérez Cantú señaló que la obra surge a partir de observaciones realizadas por empresarios de la región, quienes han solicitado mejorar las condiciones de acceso y la imagen de la ciudad, con la finalidad de facilitar la movilidad y atraer nuevas inversiones.

"Todo será de recarpeteo, todo lo demás de limpieza es por parte del Gobierno del Estado. La electrificación también estamos en ese tramo de Monclova a Frontera; el lunes di la vuelta y ya anda obra pública del Gobierno del Estado trabajando", indicó.

La alcaldesa agregó que estos trabajos son importantes debido a que muchos empresarios llegan por vía aérea al Aeropuerto Internacional Venustiano Carranza, por lo que se busca que el acceso a la ciudad tenga mejores condiciones. Finalmente, estimó que en aproximadamente un mes podrían quedar concluidos los trabajos, lo que permitirá mejorar la circulación en esta importante vialidad que conecta a Monclova con Frontera y fortalecer la infraestructura para la llegada de nuevas empresas a la región.