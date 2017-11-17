Inauguran Interpolitécnicas

Frontera.- La Universidad Politécnica Monclova Frontera dio por inaugurado de manera formal el X Encuentro Cultural y Deportivo Interpolitécnicas 2017, en el que están participando un total de ocho universidades de cuatro estados de la república, mismas que participaron la tarde de ayer en el acto protocolorio en el que se encendió el pebetero de los juegos.

En el acto protocolario estuvieron presentes como invitados de honor, el representante del gobernador Raúl Alejandro Vela, la profesora María Dolores Cepeda, delegada federal de la SEP, el alcalde electo de Frontera Florencio Siller, así como rectores de las universidades politécnicas que participan en el evento y la anfitriona Cecilia de la Garza como rectora de la UPMF.

El evento dio inició con el desfile de las universidades participantes que fueron la UP de Ramos Arizpe, la UP Monclova Frontera. la UP región Ribereña, la UP de Piedras Negras, la UP de la Laguna, la UP de Zacatecas, la UP del sur de Zacatecas.

Asimismo se realizaron los honores a la bandera que corrieron a cargo de la escolta y banda de Guerra del Conalep Frontera, con lo que se dio mayor realce al evento que fue bastante emotivo, sobre todo en el momento en que se encendió el pebetero para los juegos del X Encuentro Cultural y Deportivo Interpolitécnicas 2017.

Cabe señalar que la competencia inició el pasado miércoles, pero fue hasta ayer cuando se realizó el acto protocolario de inauguración de este magno evento que concluye el día de hoy con la premiación a todos los ganadores.