Incendio de camión de Harina Miller en carretera 30

Un camión de la empresa Harina Miller se incendió la mañana de este martes sobre la carretera 30, a la altura del sector conocido como la Báscula, lo que generó la movilización de unidades de emergencia y cuerpos de seguridad.

El incidente ocurrió alrededor de las 11:30 horas, cuando la unidad con placas EL-6977-D comenzó a arder mientras circulaba por la carretera con destino a completar un reparto a Castaños. El conductor, Daniel Lozano, detuvo la marcha y descendió de inmediato para pedir auxilio a los automovilistas que transitaban por la zona.

Una pipa de la empresa Concretos Mezclados Siba fue la primera en responder, utilizando el agua del contenedor destinado a mezcla para intentar sofocar el fuego, que se concentraba en el área del motor, el interior de la cabina y la parte inferior del vehículo.

Al sitio también acudieron varias patrullas de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Frontera, cuyos elementos intentaron controlar las llamas utilizando extintores, aunque el fuego persistía en la parte baja de la unidad.

Finalmente, una unidad de ataque rápido de Protección Civil y Bomberos arribó al lugar y logró extinguir por completo el siniestro. A pesar de la magnitud del incendio, no se reportaron personas lesionadas. El conductor logró salir ileso y notificó de inmediato a la empresa para informar sobre lo sucedido.

Las causas que originaron el fuego aún no han sido confirmadas por las autoridades.