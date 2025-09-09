Evento en jardín de niños destaca apoyo a infancias

NUEVA ROSITA, COAH.- Enrique Martínez Morales, Secretario de Inclusión y Desarrollo Social de Coahuila, reconoció el trabajo realizado por el senador Luis Donaldo Colosio Riojas, destacando además sentirse honrado de asistir con la representación del Gobernador del Estado, ingeniero Manolo Jiménez Salinas al evento programado en el jardín de niños "Diana Laura Riojas de Colosio" donde se anunció la integración de la Fundación "Diana Laura Riojas Reyes".

"Diana Laura era originaria de esta ciudad y dejó truncado este proyecto, de poder apoyar a las pequeñas infancias a través de esta fundación, porque tenía la vocación de servicio, lo cual hoy retoma Luis Donaldo, su hijo", mencionó el funcionario.

"Ahora me da un gran gusto que, mi amigo Luis Donaldo, sea quien continúe el legado de su madre", añadiendo que, el Gobernador, giró la instrucción de apoyarlo en este proyecto que, no nada más es para Coahuila, puesto que, aquí nace, aquí arranca, pero, es para todo el país.

En el jardín de niños "Diana Laura Riojas Reyes" establecido en el Municipio de San Juan de Sabinas se realizó la entrega oficial de remodelación de las aulas del plantel donde cursan sus estudios 86 estudiantes.