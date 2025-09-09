La Dinastía García y otros músicos regionales afectados en Feriexpo Sabinas 2025

SABINAS, COAH.- El regidor Remberto Hernández Cárdenas expresó su inconformidad ante la decisión del comité organizador de Feriexpo Sabinas 2025, de retirar a los grupos musicales locales que tradicionalmente abren los bailes durante las festividades. Esta medida, que afecta directamente a las agrupaciones de la región, ha generado preocupación entre músicos y ciudadanos que ven en la feria una plataforma para impulsar el talento local.

El funcionario exhortó al comité de la feria a reconsiderar su postura y buscar mecanismos de negociación que permitan la inclusión de artistas sabinenses. Hernández Cárdenas subrayó que el éxito de los eventos musicales no solo depende de los artistas estelares, sino también del respaldo a las agrupaciones emergentes que, con esfuerzo y dedicación, han logrado consolidarse en la escena regional.

Uno de los casos más notorios fue el de La Dinastía García, quienes estaban programados como alternativa en el evento encabezado por La Trakalosa de Monterrey. Sin embargo, su participación fue cancelada sin previo aviso, dejándolos fuera del escenario junto con otros grupos que esperaban presentarse durante los días de feria.

El regidor reiteró su reconocimiento a las agrupaciones locales, destacando su trayectoria y el papel que juegan en la identidad cultural de Sabinas y la región carbonífera. Señaló que estas decisiones no deben repetirse en futuras celebraciones, ya que todos los músicos tienen derecho a trabajar y aspirar a compartir escenario con grandes exponentes del género.

Finalmente, Hernández Cárdenas hizo un llamado a la comunidad y a los organizadores para valorar el talento que florece en casa. "La feria debe ser un espacio de inclusión, donde el arte y la música local tengan el lugar que merecen", concluyó.