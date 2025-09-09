STPS determinará causas del accidente en Mina de Coahuila

SABINAS, COAH.- La Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) informó que iniciará una investigación para determinar las causas del accidente ocurrido en una mina de carbón en el ejido El Mezquite, en Sabinas, Coahuila. El accidente ocurrió cuando siete mineros quedaron atrapados en el pozo debido a una inundación.

El coordinador regional de la zona norte dos de la STPS, Julio Antonio Sánchez Morales, explicó que la investigación se llevará a cabo de manera exhaustiva y que se aplicará la normatividad correspondiente. "Vamos a iniciar con la investigación, vamos a verificar tanto el antecedente como lo que sigue", dijo.

Según información preliminar, la causa del accidente podría haber sido una malla que se desprendió de las paredes del pozo y entorpeció la salida y la bajada del bote. Sin embargo, la STPS destacó que la investigación aún no ha concluido y que se espera determinar las causas exactas del accidente, que fue ubicado en el sistema de transporte del material y personal.

La unidad minera permanecerá clausurada mientras se realizan las investigaciones para garantizar la seguridad de los trabajadores y determinar las responsabilidades correspondientes. La STPS también informó que los mineros afectados serán atendidos en el Seguro Social y que se les brindará seguimiento para asegurarse de que reciban la atención necesaria. "La prioridad es que los compañeros sean bien atendidos en el seguro social", dijo Sánchez Morales.

La STPS destacó que la investigación se llevará a cabo de manera transparente y que se determinarán las responsabilidades correspondientes. La mina tiene una profundidad de más de cien metros, y los mineros estuvieron varias horas atrapados en el interior del pozo. La STPS reiteró su compromiso con la seguridad y la protección de los trabajadores en el sector minero.