Pero el auxilio no se apagó Se quema ambulancia del GRUM rumbo a volcadura en la 57

CASTAÑOS, COAH.— Una salida de emergencia terminó en momentos de tensión para paramédicos del Grupo de Unidades Médicas de Rescate (GRUM), luego que la ambulancia en la que se dirigían a atender una volcadura sobre la carretera federal 57 comenzó a incendiarse en pleno trayecto.

El incidente ocurrió la mañana de este viernes, cuando la unidad 01 circulaba con códigos de emergencia en el tramo Castaños–Saltillo, al ejido Hacienda Plan de Guadalupe.

Los rescatistas respondían a un reporte de accidente con personas lesionadas, cuando detectaron humo saliendo del área del motor.

De acuerdo con los primeros informes, un cortocircuito en el sistema eléctrico habría originado el fuego. Al percatarse de la situación, el operador detuvo la marcha de inmediato y el personal descendió para actuar con extintores, logrando controlar las llamas antes de que la ambulancia fuera consumida en su totalidad.

No se reportaron paramédicos lesionados, aunque la unidad presentó daños considerables que la dejaron fuera de servicio.

Acciones de la autoridad

Tras el reporte, el Director de GRUM, Daniel Segovia, se movilizó en una segunda ambulancia para respaldar a su equipo y continuar con el auxilio del accidente carretero que había sido reportado originalmente, evitando que la atención se interrumpiera.

Impacto en la comunidad

Integrantes del grupo señalaron que la unidad afectada es parte fundamental de la cobertura de emergencias en la región, por lo que solicitaron apoyo ciudadano para su pronta rehabilitación y regreso a operaciones.