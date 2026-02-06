Vuelca ex Ministerio Público en la carretera federal 57

RAMOS ARIZPE, COAH.— Un abogado y ex agente del Ministerio Público de Monclova resultó lesionado luego de sufrir una aparatosa volcadura a un costado de la carretera federal número 57, lo que activó la movilización de cuerpos de rescate y autoridades federales la mañana de este viernes.

El accidente en la carretera 57

El accidente se registró a la altura del kilómetro 116, cerca del Ejido Hacienda Plan de Guadalupe, tramo donde automovilistas reportaron la salida de camino de una camioneta que terminó prácticamente destrozada fuera de la carpeta asfáltica.

En el lugar fue localizada una Nissan X-Trail color arena, conducida por Jesús Gerardo Riojas, de 69 años de edad, vecino de la colonia Guadalupe en Monclova. El abogado se encontraba lesionado al exterior de la unidad y fue atendido de inmediato por paramédicos del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas.

Los socorristas le brindaron atención prehospitalaria, lo estabilizaron y posteriormente lo trasladaron de urgencia a la Clínica 7 del Seguro Social en Monclova, donde quedó bajo observación médica.

Acciones de la autoridad

Elementos de la Guardia Nacional División Caminos tomaron conocimiento de los hechos, realizaron el peritaje correspondiente y ordenaron el abanderamiento del área para prevenir otro percance, mientras se efectuaban las maniobras de auxilio.

De acuerdo con los primeros reportes oficiales, la causa probable del accidente fue el exceso de velocidad, lo que provocó que el conductor perdiera el control y terminara volcado fuera del camino.

Finalmente, se solicitó el apoyo de una grúa para retirar la unidad siniestrada y trasladarla a un corralón federal.