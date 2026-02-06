Incendio en Allende exhibe carencias del cuerpo de Bomberos

Allende, Coah.— La atención de un incendio registrado la mañana de este miércoles en una vivienda de la calle Espiridión Peña volvió a poner en evidencia las carencias materiales con las que opera el cuerpo de Bomberos y Protección Civil en el municipio de Allende, particularmente en situaciones de alto riesgo.

Durante el siniestro, los elementos acudieron de inmediato; sin embargo, enfrentaron serias limitaciones al contar únicamente con una unidad de ataque rápido improvisada y con baja capacidad de agua, lo que dificultó el control del fuego y obligó a solicitar apoyo de corporaciones de municipios vecinos para evitar que el incendio se saliera de control.

Acciones de la autoridad

Aunque el alcalde de Allende, Ricardo Treviño Guevara, ha señalado en distintas ocasiones que su administración prioriza el trabajo operativo, ciudadanos cuestionan que no se haya fortalecido el equipamiento de un área esencial como Bomberos, cuyos elementos atienden diariamente incendios, accidentes y emergencias médicas, muchas veces con recursos mínimos.

Reacciones de la comunidad

Habitantes del municipio consideran necesario que se revalore la asignación de recursos públicos y se destine mayor inversión a la adquisición de unidades y equipo adecuado, a fin de garantizar una respuesta más eficiente y segura, tanto para la población como para los propios bomberos, quienes arriesgan su vida en cada servicio.