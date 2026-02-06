Aclaran que lesión de menor en la primaria Minerva Ramos ocurrió durante un juego

Monclova, Coah.— La lesión registrada recientemente en la escuela primaria Minerva Ramos fue producto de un juego entre alumnos y no de una riña, aclararon autoridades municipales.

El regidor de Seguridad Pública, Eleuterio López, informó que el incidente ocurrió cuando varios menores jugaban a las "luchitas" dentro del aula, en un momento en el que la maestra no se encontraba presente debido a un receso o cambio de clases.

Detalles confirmados

Detalló que durante el juego, uno de los niños se aventó sobre una butaca y de manera accidental se lesionó con un lápiz. La situación fue atendida de inmediato por la Policía Escolar y la lesión no pasó a mayores.

Señaló que posteriormente la propia docente informó a las autoridades que no existió ninguna agresión intencional, sino un accidente derivado del juego, además de que los padres de familia fueron notificados conforme a los protocolos establecidos.

Acciones de la autoridad

El funcionario reiteró que el caso se mantiene como un hecho aislado y destacó la importancia de reforzar la prevención y supervisión para evitar accidentes dentro de los planteles educativos.