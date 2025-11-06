Se incendia camioneta en la carretera Saltillo–Monterrey

Ramos Arizpe, Coahuila.– Una camioneta se incendió la tarde de este jueves sobre la carretera Saltillo–Monterrey, a la altura del kilómetro 23+300, justo frente al acceso a la empresa Holcim.

De acuerdo con los primeros reportes, el fuego habría iniciado por un posible cortocircuito, ya que la zona más afectada fue el compartimento del motor.

En el vehículo viajaban cuatro personas, quienes lograron ponerse a salvo sin sufrir lesiones.

Elementos del Cuerpo de Bomberos de Ramos Arizpe acudieron al lugar para sofocar las llamas y evitar que el fuego se propagara. Durante las labores, la vialidad se vio afectada en uno de los carriles, por lo que agentes de Tránsito Municipal se encargaron de dirigir la circulación y mantener el flujo vehicular.