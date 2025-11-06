Realizan jornada de fumigación en escuelas de Villa Unión para prevenir dengue, zika y chikungunya

VILLA UNIÓN, COAH.– Con el objetivo de prevenir enfermedades como el dengue, zika y chikungunya, se llevó a cabo una jornada de fumigación en escuelas del municipio de Villa Unión, donde personal de salud y apoyo agropecuario trabajó de manera conjunta para proteger a estudiantes y familias ante el repunte de mosquitos por las recientes condiciones climáticas.

Las labores se concentraron en la escuela primaria "José Inés Salazar", del ejido La Luz, y en la escuela primaria "Presidente Benito Juárez", en la cabecera municipal, donde se aplicaron productos especializados para eliminar criaderos y larvas, creando así entornos más seguros para la comunidad educativa.

Estas acciones forman parte de una estrategia preventiva regional que busca reforzar la salud pública en los Cinco Manantiales, extendiendo las medidas a otros planteles y sectores comunitarios durante las próximas semanas, con el propósito de contener la propagación del mosquito transmisor y mantener protegidas a las familias coahuilenses.