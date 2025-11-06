Denuncian deterioro y vandalismo en la cancha de la colonia Bosques de Río Escondido

NAVA, COAH.– Vecinos de la colonia Bosques de Río Escondido denunciaron el evidente deterioro y los actos de vandalismo en la cancha de pasto sintético, donde las paredes presentan grietas, grafitis y daños estructurales visibles, además de basura acumulada en diferentes áreas.

A pesar de que recientemente se iniciaron trabajos de rehabilitación, los residentes aseguraron que el mantenimiento ha sido insuficiente y que el espacio continúa en condiciones precarias, afectando a jóvenes y familias que lo utilizan para actividades deportivas y recreativas.

Los habitantes señalaron que el descuido de las áreas públicas fomenta el vandalismo y la inseguridad, por lo que exigieron una atención inmediata para rescatar este espacio que, hasta hace poco, era un punto de encuentro para la comunidad.