Refuerzan vigilancia en límites con Nuevo León para prevenir ingreso de grupos delictivos

Monclova, Coahuila.— En un esfuerzo conjunto por fortalecer la seguridad en la Región Centro, corporaciones municipales y estatales implementaron un operativo especial de vigilancia en brechas y caminos que conectan a Coahuila con el estado de Nuevo León, particularmente en los límites de los municipios de Castaños, Candela y Mina.

El director de Seguridad Pública de Monclova, Gabriel Santos, informó que el operativo está bajo la coordinación de Luis Ángel Estrada Picena, responsable regional de las corporaciones de seguridad en la zona centro.

¿Cuál es el objetivo del operativo de seguridad en la Región Centro?

"El objetivo es recorrer las brechas colindantes con Nuevo León, por el lado de Mina, Castaños, Candela y Anáhuac, para garantizar que no haya movimientos sospechosos o intentos de ingreso de grupos delictivos", explicó Santos.

Aunque no existen reportes actuales sobre incursiones delictivas, el director subrayó que estas acciones son de carácter preventivo y buscan anticiparse a cualquier riesgo que pueda amenazar la tranquilidad de la población.

"Estamos trabajando de manera coordinada con las distintas corporaciones del estado, la Policía de Investigación y elementos de la Marina, para mantener vigilancia permanente y actuar de inmediato ante cualquier situación irregular", añadió.

¿Qué acciones se implementan para fortalecer la vigilancia en la frontera estatal?

El operativo incluye patrullajes en zonas rurales, revisión de caminos y puntos de difícil acceso, así como comunicación directa con autoridades de Nuevo León para reforzar la seguridad en ambos lados de la frontera estatal.

Con estas medidas, la Región Centro busca consolidar su posición como una de las zonas más seguras del norte del país, apostando por la prevención y la coordinación interinstitucional.