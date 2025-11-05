Persona intoxicada por humo en empresa de llantas de Frontera, Coahuila

FRONTERA, COAHUILA.- Elementos de Protección Civil de Frontera sofocaron un incendio registrado la tarde del martes 4 de noviembre en una empresa trituradora de llantas ubicada en la zona centro del municipio, donde una persona resultó afectada por la inhalación de humo proveniente de los extintores.

El director de Protección Civil, Abraham Palacios Cedillo, informó que el siniestro ocurrió al interior de una bodega donde se procesan materiales de hule. Al lugar acudieron la unidad de ataque rápido, una motobomba y una ambulancia, tras el reporte de que un trabajador se encontraba intoxicado.

"Al momento en que los empleados accionaron los extintores, comenzaron a sofocarse con el polvo químico seco que estos desprenden. Afortunadamente, el incendio fue controlado de manera rápida en una de las tolvas; era puro material de llanta, y se logró controlar en menos de media hora", explicó el funcionario municipal.

Palacios Cedillo añadió que este es el primer incendio del año registrado en ese tipo de empresas, y que aunque no es común, el material que se maneja es altamente inflamable debido a que el proceso de trituración eleva su temperatura y su punto de ebullición es bajo.

El titular de Protección Civil señaló que la empresa había pasado recientemente la verificación correspondiente, sin embargo, se solicitó una investigación para determinar las causas exactas del siniestro y emitir nuevas recomendaciones de seguridad para prevenir incidentes similares.