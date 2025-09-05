Incendio en vagón de Ferromex moviliza a Protección Civil y bomberos

Un incendio registrado en un vagón de ferrocarril de Ferromex generó la movilización de los cuerpos de auxilio la tarde de este jueves en la colonia Occidental, sin que se reportaran riesgos para la población.

El director de Protección Civil de Frontera, Abraham Palacios Cedillo, informó que el siniestro se originó minutos antes de las 14:00 horas en la parte del motor de una locomotora. Personal de Ferromex fue el primero en responder, utilizando extintores para contener las llamas.

"Al llegar la motobomba y la unidad de ataque rápido, se logró sofocar el fuego por completo. No hubo peligro para los vecinos gracias a que se enfrió el tanque de diésel ubicado en la parte inferior de la máquina", detalló Palacios.

El funcionario reconoció la pronta actuación de los bomberos, lo que evitó que el incidente pasara a mayores. "El jefe de mantenimiento comentó que revisarán el motor para determinar las causas del incendio, aunque este proceso llevará tiempo", agregó.

Señaló además que este tipo de incidentes son poco comunes. "Es la única incidencia que hemos tenido con la empresa; es raro que una máquina se llegue a incendiar", puntualizó.