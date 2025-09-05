Manolo Jiménez Salinas en Feriexpo Sabinas 2025: Impulso turístico

La secretaria de Turismo y Desarrollo de Pueblos Mágicos de Coahuila, Cristina Amezcua González, encabezó el corte de listón de la Feriexpo Sabinas 2025, acompañada de funcionarios municipales y estatales. En su mensaje, Amezcua González destacó el oficio y la capacidad de organización de la ciudad para eventos emblemáticos como las Fiestas Grandes, que se realizan durante esta feria local.

Feriexpo Sabinas 2025 es un preámbulo a la Gran Cabalgata de Sabinas, que se celebrará este sábado 6 de septiembre en su edición número 36. El gobernador del estado, Manolo Jiménez Salinas, ha confirmado su presencia en este evento, que se espera atraiga a más de 50,000 espectadores entre cabalgantes y familias. Según Amezcua González, se estima una derrama económica de más de 30 millones de pesos.

La secretaria de Turismo y Desarrollo de Pueblos Mágicos invitó a habitantes de toda la región carbonífera y del estado de Coahuila a ser partícipes de estos grandes festejos en Sabinas. "Estamos emocionados de recibir a todos en Sabinas y mostrarles lo mejor de nuestra cultura y tradición", dijo.

La Gran Cabalgata de Sabinas es un evento insignia del estado y ha sido impulsado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, quien ha invertido en la imagen y promoción de este evento. Se espera que la cabalgata sea un éxito rotundo y que atraiga a visitantes de toda la región.

Finalmente, la funcionaria estatal reiteró que Feriexpo Sabinas 2025 y la Gran Cabalgata de Sabinas, son eventos que prometen ser una experiencia inolvidable para todos los asistentes, con una variedad de actividades y entretenimiento para toda la familia. Con la presencia de autoridades estatales y municipales, se espera que estos eventos sean un éxito y generen un impacto positivo en la región.