Alcalde de Saltillo supervisa programa 'Aquí Andamos' en Lomas de Lourdes

SALTILLO, COAHUILA.- El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González acudió a la colonia Lomas de Lourdes para supervisar el trabajo de las cuadrillas del programa "Aquí Andamos", además, aprovechó para escuchar de primera mano sugerencias e inquietudes de residentes con el fin de mejorar el sector.

Díaz González compartió con vecinas y vecinos de Lomas de Lourdes que, desde el inicio de su administración, se puso en marcha este programa "Aquí Andamos", que recorre los bulevares y al interior de las colonias de toda la ciudad.

"El objetivo de estas cuadrillas es ofrecer una mejor ciudad para todos, porque realizan acciones de mantenimiento y embellecimiento, que impactan de manera directa a la población", afirmó el Alcalde de la ciudad acompañado por el diputado local Álvaro Moreira Valdés.

Díaz González supervisó los trabajos de las cuadrillas que en ese momento realizaban su trabajo en el cruce de las calles Paseo de los Castores y Paseo de los Flamingos.

En ese punto se dio mantenimiento al área verde, deshierbando, limpiando y aplicando pintura; además, también acudieron cuadrillas de bacheo para mejorar las vialidades.

En esta brigada de "Aquí Andamos" participaron trabajadores de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Dirección de Servicios Públicos, y Dirección de Infraestructura y Obra Pública.

A petición de quienes habitan en Lomas de Lourdes, el alcalde Javier Díaz se comprometió a que este sector será el próximo en beneficiarse con el programa "Colonias al 100", en el que 14 dependencias municipales harán una labor integral de mantenimiento y rehabilitación.

Entre los trabajos que considera este programa están: bacheo, deshierbe y limpieza de áreas verdes, eliminación de grafiti, reparación de luminarias, operativos por parte de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana en toda la colonia, así como actividades culturales y deportivas.

El alcalde Javier Díaz González reiteró el compromiso de su administración de mantenerse al tanto de las necesidades e inquietudes de quienes habitan la colonia Lomas de Lourdes, así como lo ha hecho en todos los sectores de la ciudad.