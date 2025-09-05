Investigación de la FGE tras hallazgo de restos de oso en Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- La Fiscalía General del Estado (FGE) abrió una carpeta de investigación tras el hallazgo de restos de un oso en la colonia Lomas de Zapalinamé, al sur de Saltillo.

Inicialmente, el reporte generó una intensa movilización policiaca al presumirse que se trataba de restos humanos, lo cual fue descartado tras el peritaje realizado por especialistas.

Julio Loera, delegado de la FGE, informó que se localizaron dos patas delanteras y dos traseras del animal, las cuales no tenían uñas ni pelaje, lo que hace presumir que fueron sometidas a un proceso de retiro de piel antes de ser abandonadas en la vía pública.

"Se realizó el levantamiento con personal de Servicios Periciales y, tras el análisis del antropólogo, se determinó que se trataba de restos de origen animal pertenecientes a un oso", detalló Loera.

El delegado también aclaró que los restos no estaban ocultos en bolsas, sino que al parecer cayeron de un vehículo en movimiento, quedando expuestos en la zona. No obstante, peritos continúan con estudios específicos para identificar la especie de oso a la que pertenecían.

En cuanto a la línea de investigación, la FGE ya revisa cámaras de seguridad de negocios y viviendas cercanas con el fin de reconstruir los hechos y establecer cómo llegaron los restos al lugar. Uno de los comercios de la zona ya entregó grabaciones que se encuentran bajo análisis.

Por su parte, Sergio Marines, de PROFAUNA, explicó que la competencia directa recae en la Procuraduría de Protección al Ambiente de Coahuila (PROPAEC), pero aseguró que estarán atentos para colaborar con la FGE y autoridades federales en caso de ser requerido. Subrayó que este es el primer incidente de este tipo en lo que va de 2025.