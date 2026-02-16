Frontera gestiona más dosis de vacunas contra covid e influenza

FRONTERA, COAHUILA.- Ante el incremento de enfermedades respiratorias en la última semana, la alcaldesa de Frontera, Sara Irma Pérez Cantú, informó que su administración refuerza las campañas de vacunación contra el sarampión y gestiona más dosis contra influenza y covid para la población.

La edil destacó la importancia de crear conciencia entre los ciudadanos, especialmente en los menores de 40 años, para no descuidar los esquemas de inmunización. "Es importante hacer conciencia en nuestros ciudadanos. Sabemos que en ciertas edades ya estamos protegidos, pero no debemos dejar la vacunación en quienes tienen menos de 40 años. Esta es la época de brotes y enfermedades virales, hay que cuidarnos y nosotros estamos reforzando las vacunaciones mediante campañas", expresó.

Pérez Cantú señaló que, hasta el momento, no se tiene registro de casos positivos de sarampión en el municipio; sin embargo, sí se han presentado casos de influenza e incluso de covid, detectados principalmente en consultas realizadas en el área médica del DIF Municipal.

Indicó que en algunos casos las personas no cuentan con el recurso económico para realizarse la prueba de covid, pero aun así reciben atención médica y el tratamiento adecuado por parte del personal de salud. La alcaldesa detalló que se ha observado un incremento en enfermedades respiratorias, llegando a atender hasta 30 pacientes diarios con síntomas relacionados, por lo que reiteró el llamado a la población a vacunarse, utilizar medidas preventivas y acudir a consulta ante cualquier síntoma.

Finalmente, aseguró que el Ayuntamiento continuará gestionando biológicos y fortaleciendo las campañas de prevención para proteger la salud de las y los fronterenses durante esta temporada.